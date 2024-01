Volley maschile A3: Savigliano, la vittoria in casa di Mirandola ha chiuso uno splendido 2023

Un anno vissuto a lungo al limite della perfezione non poteva che concludersi così. Il Monge-Gerbaudo Savigliano chiude il suo 2023 tornando dall’ostica trasferta di Mirandola con un netto 0-3 e tre punti che consentono ai biancoblu di chiudere al meglio, al 3° posto in classifica (a -2 dal secondo), dopo la prima giornata del girone di ritorno.

I sestetti iniziali

Al PalaSimoncelli, i padroni di casa si presentano senza il palleggiatore Quartarone, sostituito da Schincaglia in regia. Confermati, invece, gli altri interpreti: Albergati opposto, Riccardo Rustichelli e Bombardi al centro, Bevilacqua e l’ex Nasari in posto 4. Come libero torna Matteo Rustichelli, consentendo al neo-acquisto Scarpi di riprendersi il ruolo di schiacciatore. Nessun cambio, invece, per coach Simeon: diagonale Pistolesi-Rossato, Galaverna e Van de Kamp schiacciatori, Dutto e Rainero al centro. Liberi alternati Gallo-Rabbia.

La cronaca del match

Savigliano mette le cose in chiaro già nel primo set, scappando subito sul 3-6 con l’ottima verve di Galaverna e Van de Kamp. Quindi, sale in cattedra Rossato (9-13). Mescoli si gioca le carte Scarpi e Rossatti e ricuce leggermente lo strappo, ma sono un monster block di Rossato e un ace di Galaverna a scavare il solco decisivo: 16-23, poi aggiornato a 16-25.

Il secondo set sembra essere subito appannaggio di Dutto e soci, che si portano sull’1-4, ma il turno al servizio di Bombardi consente ai padroni di casa di rientrare e di restare agganciati al match fino al 12-12. Quindi, è nuovamente “Gala-show”: lo schiacciatore trova i punti che concedono ai piemontesi un nuovo break (14-17), questa volta decisivo. Mirandola trova tre punti consecutivi solo dal 15-23 al 18-23, ma il time-out di Simeon con annesso errore al servizio dei padroni di casa regala sei set-point a Savigliano. Scarpi annulla il primo, ma ci pensa Van de Kamp con una pipe di prepotenza: 19-25.

Il terzo parziale è il più intenso, con i modenesi che si portano per la prima volta avanti (2-0) e poi trovano il massimo vantaggio sul 9-5. Ci vuole un time-out agli ospiti per ripartire: Pistolesi alza il livello in regia e Rossato timbra il pari sul 14-14. È ancora Galaverna al servizio a far scappare gli ospiti (15-19), ma i padroni di casa danno un ultimo colpo di reni con l’ex Nasari e impattano sul 20-20. Il finale, però, è a senso unico: con un parziale di 1-5, il Monge-Gerbaudo chiude i conti, ancora una volta con il punto decisivo di Van de Kamp, direttamente dal servizio.Tre punti per chiudere bene.

Nel post-partita, è il centrale Lorenzo Rainero a commentare il successo: “Era una partita non semplice e contava tanto l’approccio. Siamo partiti bene e poi abbiamo “tenuto” bene, portando a casa un 3-0 che ci serviva tanto per restare nelle zone alte di classifica. Ora tiriamo il fiato, per poi prepararci alla sfida contro la capolista”.

Stadium Mirandola-Monge Gerbaudo Savigliano 0-3 (25-16, 25-19, 25-21)

Stadium Mirandola: Schincaglia 2, Albergati 20, Nasari 11, Bevilacqua, Bombardi 4, Rustichelli R. 6, Rustichelli M. (L1); Scarpi 1, Canossa 1, Rossatti 1; N.E. Quartarone, Scaglioni, Gozzi (L2). All. Mescoli.

Monge Gerbaudo Savigliano: Pistolesi, Rossato 18, Van de Kamp 15, Galaverna 15, Rainero 4, Dutto 3, Gallo (L1), Rabbia (L2); Carlevaris, Calcagno 1; N.E. Quaranta, Carlevaris, Turkaj, Brugiafreddo. All. Simeon.

Durata set: 23’, 27’, 30’