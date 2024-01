Bra, dal 1° gennaio i rifiuti si raccolgono soltanto “in rosso”

Dal primo gennaio 2024 è partito a Bra l’utilizzo del nuovo “sacco conforme” per la raccolta dei rifiuti indifferenziati, come previsto nell’ambito del Consorzio Coabser. I sacchetti, rossi con banda blu, saranno gli unici che verranno ritirati dagli addetti della raccolta, al posto di quelli bianchi con banda rossa che non possono essere più esposti e non verranno più prelevati. Unica eccezione è avvenuta con il primo passaggio dell’anno, vista la coincidenza del primo giorno di raccolta e di modifica del sistema di raccolta proprio nel lunedì festivo di Capodanno, con prosecuzione il giorno 2 gennaio, per omogeneizzare il criterio sugli utenti di entrambe le zone di raccolta (A e B) nelle quali è suddivisa la città.

La distribuzione dei nuovi sacchetti è stata avviata ad ottobre scorso e completata a metà dicembre, tentando la consegna a domicilio dei materiali per tutte le oltre quattordicimila utenze braidesi. Coloro che non avessero ritirato il nuovo kit per la raccolta, perché non presenti al domicilio, e le nuove utenze possono rivolgersi all’Ecosportello comunale, gestito dalla società STR, per dotarsi dei sacchetti conformi, indispensabili ad evitare il mancato ritiro dei rifiuti e le relative sanzioni. E’ possibile prenotare un appuntamento per il ritiro all’Ecosportello di corso Monviso tramite il sito web www.verdegufo.it, mentre per maggiori informazioni ed eventuali dubbi è possibile contattare il servizio al numero 0172.201054 o scrivendo all’indirizzo ecosportello@strweb.biz.