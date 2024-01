Cherasco, lo sportello distrettuale di piazza Lagorio amplia l’orario di apertura al pomeriggio

Maggiori servizi evitando trasferimenti e lunghe attese, complesse specie per anziani e persone fragili: da giovedì 11 gennaio lo sportello distrettuale di piazza Lagorio amplia l’orario di apertura al pomeriggio, nella fascia orario fra le 13.30 e le 16.

La decisione è stata presa dall’Azienda sanitaria di Alba e Bra, anche in considerazione dell’elevata affluenza all’ufficio, attivo finora la mattina fra le 8.30 e le 13. La nuova configurazione del servizio consentirà l’accesso allo sportello per effettuare la prenotazione di visite specialistiche e prestazioni sanitarie e per ottenere supporto nelle procedure di scelta e revoca del proprio medico di base. Il servizio di prelievo di campioni di sangue da avviare alle analisi sarà disponibile, invece, soltanto la mattina

Commenta il sindaco Carlo Davico: "L’estensione dell’orario di servizio è un atto di attenzione verso i residenti, da parte dell’Asl, che merita il plauso di tutta l’Amministrazione comunale. Allo stesso tempo il provvedimento riconosce l’importanza del nostro sportello cittadino nell’economia del distretto, rilanciando una politica di valorizzazione delle strutture locali che ci auguriamo possa portare a nuovi traguardi".