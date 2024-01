Donato un materasso antidecubito alla casa di riposo di Cervere

L’associazione "Fai entrare il sole nelle case di riposo" ha chiuso il 2023 con una donazione alla struttura di Cervere di un materasso antidecubito.

Nel giorno della consegna, erano presenti il vescovo di Cuneo e Fossano Mons Piero Delbosco, il parroco don Davide Pastore ed il sindaco di Cervere, Corrado Marchisio, la direttrice della struttura il presidente della cooperativa Gesac Didier.

“Abbiamo chiuso l’anno donando e speriamo di accogliere il 2024 facendo altrettanto - ha detto il segretario della associazione Antonello Cravero -. Il nostro obiettivo non è solo quello di offrire alle case di riposo e ai loro ospiti, del materiale utile per rendere più confortevole il soggiorno nelle strutture ma anche portare un po’ di serenità nel giorno della consegna, che diventa un momento per stare insieme. Ringrazio - conclude Cravero - tutti coloro che nell’anno che si è appena concluso hanno fatto un gesto di generosità aiutando persone e strutture e un plauso particolare ai volontari dell’associazione Fai entrare il sole nelle case di riposo, sempre pronti a lavorare e a donare il loro tempo”.