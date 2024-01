Il Gse premia il Comune di Bra per gli interventi di efficientamento energetico e sostenibilità

Anche il Comune di Bra è stato premiato con l'attestato di "Testimonial della transizione energetica" assieme ai comuni di Saluzzo, Caraglio, Gorzegno e Fossano nell'ambito dei conferimenti, per la provincia di Cuneo, del Premio "VIVI - Territori Sostenibili", dedicato ai comuni virtuosi che si sono concentrati nell'implementazione di interventi di riqualificazione energetica del patrimonio pubblico.

Si tratta, in particolare, di un riconoscimento per i Comuni che si sono contraddistinti nell'utilizzo di energie rinnovabili, nella realizzazione di interventi di efficientamento energetico e nello sviluppo di comunità energetiche, con un lavoro innovativo sugli edifici pubblici, ma anche con una grande attenzione alle attività produttive, all'occupazione e alla riduzione dei consumi e dell'impatto ambientale.

Gli enti locali premiati si sono caratterizzati per aver attivato almeno tre servizi del Gse nei settori dell'edilizia, dell'illuminazione, dell'autoconsumo, dello sviluppo e mantenimento di impiantifotovoltaici, delle comunità energetiche, della mobilità e della valorizzazione energetica dei rifiuti.

Nello specifico il Comune di Bra ha attualmente attivi, sul proprio territorio, un Conto Energia (attraverso l'impianto fotovoltaico sulla scuola secondaria di I Grado C.A. Dalla Chiesa), uno “scambio sul posto” (attraverso l'impianto sul tetto della Palestra “Pellizzari”), otto Contratti di Conto Termico, il sistema di contribuzione a fondo perduto per lavori di riqualificazione energetica degli edifici (grazie ai progetti realizzati per esempio sulle Scuole Don Milani, G. Rodari, Martiri della Resistenza, G. Lagorio, A. Jona, e su altri edifici istituzionali).

Inoltre, proprio in questo periodo, sono in corso le pratiche per l'istituzione di una comunità energetica.