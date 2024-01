A Bra abitanti in crescita (+154), la popolazione residente sfiora i 30mila abitanti

Bra sfiora i 30 mila abitanti: al 31 dicembre 2023 i residenti erano infatti 29.972, 154 in più rispetto all’anno precedente (29.818 al 31 dicembre 2022). La maggioranza dei residenti a Bra sono donne, 15.416. Cresce il numero degli over 70 (5.244 rispetto ai 5.151 dell’anno precedente), mentre gli under 18 sono stabili: ora 4.717 erano 4.777 l’anno scorso. Undici cittadini braidesi compiranno 100 anni nel 2024: sono 9 donne e due uomini.

Sostanzialmente stabile il numero dei nuovi nati: 220 nel 2023 (112 maschi e 108 femmine), erano stati 216 in totale nel 2022. Pressoché invariato anche il numero dei decessi: 318 (163 donne e 155 uomini) nel 2023 rispetto ai 315 del 2022.

In calo la popolazione braidese di nazionalità straniera, che oggi ammonta a 4.117 unità (a fronte delle 4.186 dell’anno precedente), distribuita quasi equamente tra uomini (2060) e donne (2057). Le comunità più numerose si confermano quelle albanese (1.167, dieci persone in meno rispetto al 2022), romena (823, in calo di 33 unità) e marocchina (620, con una riduzione di 89 unità rispetto all’anno precedente). Al significativo calo di questi numeri contribuisce il numero di cittadini stranieri residenti a Bra ai quali durante l’anno appena concluso è stata conferita o riconosciuta, a termini di legge, la cittadinanza italiana (396 contro i 279 del 2022): di questi la maggioranza è di origine albanese (159) e marocchina (119).

Infine, sono stati 119 i matrimoni celebrati nel 2023 di cui 39 con rito religioso (8 in più rispetto al 2022), 76 con rito civile (16 in più rispetto al 2022) e 4 le unioni civili (3 in più rispetto al 2022); registrati 114 divorzi, 43 separazioni e lo scioglimento di un unione civile.