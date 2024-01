L'Odp Paesaggio di Langhe e Roero "Ottimo il progetto della ciclovia. Ma con quali tempi e quali fondi?"

Una domanda circolava tuttavia, a mezza bocca, tra gli astanti: “Ma chi troverà i fondi per quest’opera e quando potranno partire i lavori? Perché di sogni infranti ne abbiamo già visti troppi!”.

A dare una risposta a queste domande si è impegnato il presidente Cirio. I costi dell’intero progetto sono stati valutati in 9,5 milioni di euro. Per ricostruire in sicurezza la passerella sospesa sul Tanaro (la vera chicca di questa ciclovia, assunta a simbolo dell’unione di queste terre), andata distrutta durante la Seconda Guerra mondiale a seguito di eventi bellici e che troverebbe i suoi piloni di sostegno nelle due pile del ponte carloalbertino in laterizi policromi, il preventivo ammonta a 4,5 milioni di euro. Questi ultimi troverebbero la copertura nel nuovo Piano Economico Finanziario (PEF) che sarà ridiscusso tra il Ministero e la Società Asti-Cuneo del Gruppo Gavio per i motivi più diversi, tra i quali l’inclusione delle opere cosiddette “d’accompagnamento” nel novero delle opere necessarie per completare il riassetto della viabilità di tutta l’area albese-braidese. Per altri 3 milioni di euro è previsto l'utilizzo di non ben specificati fondi regionali e per i rimanenti 2 milioni di euro il sempre auspicabile intervento di qualche finanziamento privato.

Non per il gusto di fare i guastafeste, ma per l’inveterato vizio di questo Osservatorio di guardare la realtà in faccia e di mettere da parte le facili illusioni, possiamo dire che la revisione del Pef tra Ministero e gruppo Gavio comporterà, anche sulla base delle esperienze degli anni passati, un periodo di alcuni anni per le lunghe e defatiganti trattative e le necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti. Per il semplice motivo che saranno in ballo importi di centinaia di milioni dovuti agli eventi più imprevedibili come la pandemia e le guerre, nonché l’inclusione di nuove opere non incluse nel precedente Pef, con magari la necessità di ampliare il periodo di concessione della A33, e Dio non voglia, anche della A4 con un meccanismo di cross-financing.