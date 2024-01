Rifreddo, il Consiglio comunale fa i conti dell’anno 2023 e prepara il bilancio 2024

Gli amministratori rifreddesi si sono ritrovati gli ultimi giorni dello scorso anno per sistemare i conti 2023 e predisporre quanto serve per il nuovo bilancio 2024. Una seduta quasi interamente dedicata alla contabilità ma che ha consentito anche di fare il punto sugli ultimi contributi attenuti dall’ente e di tracciare per questa via un primo bilancio sull’anno appena concluso.

Come da tradizione si è partiti con la delibera di approvazione dei verbali della seduta precedente per poi passare alla conversione di due variazioni urgenti approvate dall’esecutivo. Nella prima la Giunta ha messo a disposizione le somme necessarie per il contratto decentrato di dipendenti dell’ente mentre nella seconda sono stati adeguati i capitoli di bilancio in base agli ultimi avvenimenti del 2023.

Più in dettaglio gli amministratori hanno preso atto di una lunga serie di contributi ottenuti dall’ente inserendoli a bilancio in modo da poter poi disporre sul lato spesa delle cifre acquisite. “Prediamo atto - ha detto con indubbia soddisfazione il sindaco Cesare Cavallo - che la nostra strategia di partecipazione ai bandi di Stato e Regione Piemonte continua a produrre grandi risultati.

Nella variazione infatti possiamo contabilizzare contributi: per la realizzazione di un nuovo campetto da calcio presso gli impianti sportivi, per il miglioramento delle caratteristiche energetiche della Cittadella degli anziani, ma anche per la digitalizzazione delle procedure e interventi straordinari per eventi alluvionali come quello sulla strada che porta al santuario del Devesio”.

Chiusa la parte della seduta dedicata alla conversione delle variazioni di bilancio gli amministratori si sono concentrati sulle delibere propedeutiche all’approvazione del bilancio 2024. Più in dettaglio i Consiglieri hanno dato parere positivo sia alla ricognizione delle partecipate sia a Documento Unico di Programmazione (DUP). Ultima delibera della serata il regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti (TARI) che è stato aggiornato agli ultimi dettati normativi e rivisto nelle parti grafiche relative alle zone non servite dal sistema Porta a porta.

Una seduta che è stata anche l’occasione per farsi gli auguri di buon 2024 e per fare poi due parole in libertà davanti ad una fetta di panetto