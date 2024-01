Caso Cella, a fine febbraio l'udienza preliminare: ancora guai per Annalucia Cecere

Si terrà il 25 febbraio prossimo a Genova l’udienza preliminare della procedura penale a carico di Annalucia Cecere, la donna residente a Mellana di Boves accusata di aver ucciso con un fermacarte ed una pinzatrice la giovane Nada Cella il 6 maggio del 1996 nello studio di Chiavari dove lavorava.

Il caso, rimasto dormiente per 25 anni, negli ultimi tempi sembra arricchirsi ogni giorno di nuovi elementi. Dalle carte della PM Gabriella Dotto emerge per esempio che l’imputata avrebbe cercato di convincere un testimone chiave a mentire durante un interrogatorio con la polizia.

Si tratta di un ex fidanzato della Cecere, il quale ha sempre sostenuto che all’epoca del delitto la relazione tra i due fosse già terminata. Cecere, invece, gli avrebbe chiesto di dire che nel maggio del 1996 i due stavano ancora insieme. Il motivo, secondo la Procura, sarebbe quello di cercare di demolire il movente a suo carico che parla di un delitto maturato per motivi di gelosia: se Cecere ed il testimone erano ancora fidanzati, la stessa non avrebbe potuto essere gelosa nei confronti di Nada Cella. E neppure del commercialista Marco Soracco, titolare dello studio dove lavorava la ragazza.

L’ex fidanzato definisce Annalucia Cecere “pressante ed ossessiva” sul punto e ha sempre mantenuto la stessa posizione con assoluta certezza: la loro relazione era terminata da un pezzo.

Vi è poi un altro particolare che riguarda l’imputata: la sera del 6 maggio, a poche ore dall’omicidio di Nada, telefonò ad un’amica della famiglia Soracco per chiederle d’intercedere con il commercialista affinché il posto di lavoro che occupava la giovane donna appena assassinata le fosse assegnato. La signora, stando a quanto racconta la mamma del commercialista, Marisa Bacchioni (lei ed il figlio sono a loro volta imputati per favoreggiamento), le avrebbe però riattaccato il telefono in faccia.

Sempre la signora Marisa, che durante gli interrogatori ha ogni volta asserito di non aver mai conosciuto la Cecere prima del fatto, durante un’intercettazione in Questura a Genova nel maggio del 2021 (il caso venne riaperto dopo un’intuizione della criminologa Anna Pesce Delfino), rivolgendosi al figlio disse “Ma guarda un po’ quanto danni ci ha fatto quella donna lì”. Secondo la PM, per la signora Bacchioni fu questa "un’incontrovertibile consapevolezza di essere stati danneggiati in quanto nuovamente trascinati al centro della gravissima vicenda giudiziaria”.

Infine spunta fuori anche la bozza di un libro, mai pubblicato, ritrovato in casa della mamma del commercialista. Avrebbe dovuto intitolarsi “Storia di un delitto quasi perfetto" ed era opera della sorella Fausta, morta qualche anno fa. Fu lei a tenere aggiornata la bozza fino agli inizi dell’anno 2000, appuntando con dovizia di particolari gli elementi che parlavano del delitto.

Un processo, se ci sarà, comunque totalmente indiziario, nel quale si dovrà capire se gli elementi portati dall'accusa potranno reggere.