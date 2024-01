I passatempi preferiti dalle donne

Occupare in modo costruttivo il tempo libero è imprescindibile per rendere la propria vita più dinamica e interessante. La maggior parte delle donne si dedica ad almeno un hobby, a cui riserva mediamente un paio di giorni a settimana. Dallo sport alla pittura, dal lavoro a maglia al gaming con le slot, ecco quali sono i passatempi più amati dal pubblico femminile.

La cucina

Uno degli hobby più tradizionali è quello della cucina. In questo caso, naturalmente, non si tratta di cucinare le pietanze con cui ci si alimenta nel quotidiano, ma nello scoprire ricette più particolari e nell'acquisire nuove abilità fra i fornelli. Molte donne partecipano a dei corsi avanzati di cucina, anche online, con i quali perfezionare le proprie abilità. Tra le novità degli ultimi anni vi è il cake design, ovvero la creazione di gustosi dolci che non si limitano alla bontà, ma che conquistano per via di una strepitosa estetica.



I lavori manuali

Cucito, uncinetto e lavoro a maglia sono attività che uniscono l'utile al dilettevole. La maggior parte di questi hobby si tramanda da madre in figlia, e viene portato avanti da secoli in quanto permette di sfruttare in modo creativo e proficuo il

tempo libero. Proprio come avviene per la cucina, è possibile sviluppare nuove conoscenze in materia partecipando a dei corsi specifici.



Lo sport

Praticare uno sport aiuta a scaricare lo stress, a migliorare l'umore e a ridurre la possibilità di contrarre patologie legate all'apparato cardiocircolatorio. Circa il 30% delle donne svolge un'attività fisica, in modo saltuario o continuativo. Tra gli sport di squadra è la pallavolo a fare da padrona, seguita dal calcio e dal padel, disciplina in ascesa negli ultimi anni. Tra gli sport individuali, invece, occupano i primi posti la ginnastica e il tennis per quanto riguarda la popolazione adulta e la danza per quanto concerne le praticanti di età più giovane. Molto apprezzati anche il nuoto e la scherma ed è importante la percentuale di donne che pratica il fitness, lo yoga e il pilates.



Il gaming

Spesso si pensa che il gaming sia un passatempo riservato al pubblico maschile. In realtà, il numero di donne che si dedica ai videogame è in continuo aumento, a prescindere che si giochi su console, su PC o sui dispositivi portatili. Dal punto di vista dei generi vincono i puzzlegame, mentre le successive posizioni sono conquistate dai titoli strategici, da quelli di avventura e dai giochi di ruolo. Gli iGame, come ad esempio quelli disponibili sul casinò online di Betfair, sono giocati con passione anche dalle donne, che si tratti di slot, di blackjack o di roulette.



La pittura

La pittura è un hobby creativo e stimolante, a cui si approcciano persone di ogni età. Di frequente si avvicinano a questa attività le donne appena entrate in pensione, le quali hanno la possibilità di dedicare maggiore tempo per acquisire le prime basi della disciplina, così da iniziare a realizzare con rapidità e con soddisfazione i propri lavori.