Per la strenna di Natale ai suoi 250 dipendenti Uvex ha scelto l’Ascom di Ceva

Anche per il Natale 2023 l'Uvex di Ceva ha scelto per la "strenna natalizia" la collaborazione con l'Ascom di Ceva.

I 216 dipendenti dello stabilimento cebano hanno ricevuto 250 euro ciascuno da spendere nei negozi aderenti all'Associazione commercianti cebana.

Domenico Pera, presidente dell'Associazione Commercianti di Ceva: "Un grazie all'Uvex di Ceva nella persona di Marco Suria, amministratore delegato, che anche quest'anno ha scelto di investire negli esercizi di Ceva e regalare ai propri dipendenti buoni che favoriranno sicuramente il commercio locale. In totale la cifra stanziata per i buoni ammonta a 54 mila euro, una somma davvero considerevole. E' particolarmente prezioso poter contare su collaborazioni come questa, che sono vicine alle realtà locali e al territorio".