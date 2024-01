A Pian Munè di Paesana la Befana vien di notte… . Andiamo a cercarla insieme?

Si avvicina l’Epifania e anche in quest’occasione Pian Munè ha pensato ai più piccini con un doppio appuntamento dedicato a loro.

Notturna alla Ricerca della Befana nel Bosco della Trebulina, in compagnia della guida naturalistica Elisabetta. Si tratta di un semplice camminata di circa 1 ora con le torce, per godere al meglio della notte, delle stelle e cercare la Befana che si nasconde nel Bosco. Orari a scelta per la partecipazione: camminata alle 19 e cena alle 21 oppure cena alle 19 e camminata alle 21. Quota di partecipazione: adulti 25 euro, bambini 15 euro (cena inclusa). Una volta scelto l’orario preferito sarà sufficiente comunicarlo scrivendo un messaggio whatsapp qui: https://api.whatsapp.com/send?phone=393286925406&text=