Frabosa Sottana, all'Epifania a Pianvignale c'è il Presepe per la Pace, rivisitazione dell'ex presepe vivente

Dopo 4 anni di assenza, l’ultima edizione del presepe vivente di Pianvignale risale infatti al 2019/2020, torna una manifestazione rivisitata nella formula e nel nome (Presepe per la Pace) per continuare una tradizione nata nel 1983 nella suggestiva frazione di Frabosa Sottana, una piccola Betlemme sulla collina.

Un evento realizzato dalla collaborazione tra il Comune e la Pro Loco di Frabosa Sottana , con il contributo della Fondazione CRC, nonché il sostegno della parrocchia di Alma e Pianvignale guidata da Don Gianni Martino.

Prevista un’unica data (rispetto alle tre del passato), il 6 gennaio con inizio alle ore 10 e conclusione con la messa dell’epifania alle ore 17; un presepe ad ingresso libero (altra novità rispetto al passato), con l’esposizione dei disegni delle bambine e dei bambini delle scuole d’infanzia e primaria di Frabosa Sottana, la Sacra Famiglia, i Re Magi, gli antichi mestieri da riscoprire e specialità enogastronomiche tutte da gustare.

Tra gli antichi mestieri si potranno ammirare lavandaie, sarte, ricamatrici, filatori, scultori, cestai, fabbri, boscaioli, pastori, salumieri, pastai, fornai, spannocchiatori e tanti altri.

Un’epifania golosa grazie anche alle PRO LOCO ospiti di Pianfei e Torre Mondovì, che insieme alla polenta preparata dagli Alpini, cucineranno carne alla brace e serviranno cupeta. Ci sarà inoltre la possibilità di degustare torta di castagne, torta di nocciole, i classici mundaj e tanti altri dolci accompagnati da cioccolata calda, vin brulè e tisana frabosana.

"Questa rappresentazione - dice Paolo Voarino, presidente della Pro Loco di Frabosa Sottana -, oltre ad avere una finalità religiosa, si pone anche l'obiettivo di ricercare e mantenere in vita mestieri e abilità dimenticati, che sono stati parte fondamentale del nostro percorso storico e quindi del nostro essere di oggi. Riproporre il modo di vivere della gente di montagna, dove ogni cosa era frutto di fatica e di ingegno, dove l'arte si tramandava di padre in figlio, in un mondo più povero ma più solidale, dove il necessario bastava, ci porta molto vicino alla semplicità e al mistero della grotta di Betlemme.

Inoltre sarà anche una bella occasione per riabbracciare alcuni dei figuranti che hanno fatto la storia del Presepe Vivente di Pianvignale; speriamo che questa nuova formula possa dare un nuovo slancio a questa manifestazione che viene da 4 anni di stop. I preparativi sono iniziati da un mese circa ed è stato grande lo sforzo organizzativo che ha impegnato l’Amministrazione Comunale, la Pro loco, gli abitanti di Pianvignale (e non solo), i volontari e i figuranti che ringraziamo fin da ora per tutto il lavoro svolto. Non ci resta che confidare in una bella giornata di sole che possa portare tanti visitatori nel piccolo borgo della valle Maudagna”.

Per informazioni telefonare allo 0174 244481 oppure seguire le pagine social del Comune di Frabosa Sottana e della Pro Loco.