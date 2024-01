“Insegnare non basta?”: Cuneo incontra lo scrittore e giornalista Marco Erba

Servono ancora le discipline? Come non darle per scontate e riscoprirle nel loro valore educativo?

Progetto HAR invita tutti a “Insegnare non basta?”, importante appuntamento insieme all’insegnante, scrittore e giornalista Marco Erba.

L’appuntamento è per giovedì 11 gennaio alle ore 18 in via A. Bono a Cuneo.

Di fronte ai fatti di attualità, molti chiedono alla scuola di allargare le proprie responsabilità, introducendo nuove discipline o attività trasversali.

L’incontro organizzato sarà pertanto l’occasione per approfondire ed interrogarsi rispetto alle varie tematiche riguardanti l’educazione.

A moderare l’appuntamento, ad ingresso libero e aperto a tutti, sarà Vera Bondi. È gradita la prenotazione (tel. 3402909669 - info@progettohar.it).