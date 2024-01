Limone, l'Epifania si festeggia con le "Befane in musica"

Le vie del centro di Limone si animeranno di iniziative per le famiglie

In occasione della festa dell'Epifania, Limone propone un weekend ricco di iniziative.

Se a causa delle avverse precipitazioni meteo, il mercatino di Forte dei Marmi, previsto per venerdì 5 gennaio, è rinviato a data da destinarsi, resta confermato il concerto “Nessun Dorma” al Teatro Alla Confraternita.

Appuntamento nella serata del 5 gennaio, alle 21, per ascoltare celebri melodie liriche alternarsi ai tradizionali canti di Natale, con la direzione artistica di Mirella Caponetti. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Nel giorno dell’Epifania, sabato 6 gennaio appuntamento da non perdere con le “Befane in musica”: un pomeriggio di animazione per bambini e famiglie.

A partire dalle 16.30 le vie del centro storico si animeranno con le note e le canzoni degli artisti della street band Prismabanda e il Magic Bus, e a tutti i bimbi saranno distribuiti dolcetti e gadget.

Sempre sabato 6 gennaio è in programma un'escursione al Colle Arpiola con la guida Monica Dalmasso. Un percorso panoramico lungo il versante più soleggiato del Monte Vecchio, l’altura che domina l’abitato di Limone. L'itinerario, di tipo “Escursionistico”, prevede un dislivello di 600 metri con circa 2 ore e mezza di tempo di risalita ed è adatto a tutti, purché abituati a praticare attività fisica. Ritrovo alle 9.30 davanti alla Chiesa di Sant'Antonio, rientro previsto intorno alle 15.30. Info e prenotazioni: 349 4719727 (Monica) – moni.dalmasso@libero.it.

Fino al 7 gennaio la pista di pattinaggio resterà aperta tutti i pomeriggi, dalle 14.30 alle 19.00. Info: 338 2398249.

Inoltre, continua la programmazione cinematografica presso il Cine-Teatro Alla Confraternita, con numerose proiezioni di film di animazione e pellicole per famiglie in due turni, alle 18.30 e alle 21.