Savigliano, all'Epifania arrivano i “Malefici” al Milanollo

Il 6 gennaio, nel giorno dell'Epifania, arriva al Milanollo “Malefici”, spettacolo per famiglie – testo di Dario Vergassola, con I Muffins – che verrà proposto al prezzo “popolare” di 6 euro, sia per adulti che per bambini.

Spiegano i protagonisti: «Com’erano, da bambini, i cattivi delle fiabe? E perché sono diventati così? Dario Vergassola approda per la prima volta al teatro ragazzi e prova a rispondere a questa domanda. Lo spettacolo non vuole giustificare i celebri antagonisti delle fiabe per le loro azioni, ma nemmeno darle per scontate. I protagonisti sono la Regina cattiva, il Gran visir, La strega del Mare e il Lupo delle fiabe. Tutti personaggi che si rifanno all’immaginario collettivo dei cattivi più celebri delle fiabe».

Lo spettacolo, che fa parte della stagione teatrale, inizierà alle 16.30. Per le prevendite rivolgersi all'Ufficio Cultura del Comune: dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 12 (0172.710235; cultura@comune.savigliano.cn.it).