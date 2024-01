Tutto esaurito al Milanollo di Savigliano per il concerto di Capodanno con l’operetta “La Vedova Allegra”

Ha avuto grande successo di pubblico, che ha fatto registrare il tutto esaurito al teatro Milanollo di Savigliano, il concerto di Capodanno.

Organizzato come dell’associazione Amici dell’Ospedale Santissima Annunziata di Savigliano, assieme all’associazione cittadina degli Amici della Musica con la direzione artistica del maestro Ubaldo Rosso e al Comune la 12esima edizione è stata all’insegna dell’operetta ‘La vedova allegra’ di Franz Lehàr, portata in scena dalla Compagnia milanese di Elena D’Angelo, nella duplice veste di regista e soprano, conosciuta come ‘La regina dell’operetta’.

Oltre ad aver apprezzato tutti i protagonisti dell’operetta i canti ed i costumi, le scenografie e le ballerine del famoso ‘Can Can’, il pubblico ha ammirato l’orchestra che suonava dal vivo nel ‘golfo mistico’ la cosiddetta ‘buca’ davanti al palcoscenico.

Ad introdurre l’evento è stato Francesco Villois, presidente dell’associazione Amici dell’Ospedale SS. Annunziata assieme al vicesindaco Federica Brizio che ha portato gli auguri dell’amministrazione comunale a tutti i presenti.

Tra il pubblico anche gli assessori comunali Rocco Ferraro, Anna Giordano e Roberto Giorsino.

Francesco Villois ha colto l’occasione per illustrare al pubblico quanto è stato fatto dall’associazione Amici dell’Ospedale di Savigliano e i futuri progetti in programma.

“In dodici anni di attività, - ha spiegato Villois - la nostra Associazione ha raccolto oltre 3 milioni di euro a sostegno dell'Ospedale SS Annunziata, grazie alle donazioni, ai 1300 contribuenti che destinano il 5 per 1000 e ai tesserati, oltre che alle istituzioni alla Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano che contribuisce in modo significativo al settore sanitario”.

Villois cita l’innovativo ospedale unico Saluzzo-Savigliano-Fossano: “Ci auguriamo che i tempi di realizzazione del nuovo nosocomio siano brevi, ma nel frattempo è fondamentale sostenere l'attuale struttura del SS Annunziata, poiché la gente continuerà ad avere bisogno di un ospedale efficiente. Sta nascendo una Fondazione, simile a quelle che sostengono gli ospedali di Verduno o di Cuneo, che coinvolgerà imprese e istituzioni di tutto il territorio”.

I prossimi passi dell’associazione Amici dell’Ospedale prevedono: “Tre obiettivi, per il 2024 di cui due già praticamente raggiunti – specifica Villois - la foresteria per giovani medici specializzandi, grazie alla Banca Cassa di Risparmio, e la ristrutturazione delle sale parto, finanziata da un anonimo saviglianese che ha fatto una donazione in memoria del Dottor Francesco Cravarezza”.

L'obiettivo più ambizioso per l’associazione Amici dell’ospedale SS Annunziata di Saluzzo conclude il presidente del sodalizio: “è quello di contribuire a dotare le sale operatorie di un robot chirurgico, un investimento di oltre 1,7 milioni.

Contiamo sull'aiuto di tutti, delle imprese del territorio e di chiunque voglia unirsi a noi. Vi ringraziamo per il vostro sostegno”.

Villois ha poi ringraziato tutti gli sponsor che hanno permesso la realizzazione del concerto di Capodanno ed in particolare: “La Città di Savigliano, che tramite l'Assessorato alla Cultura, rappresentato da Roberto Giorsino, ha messo a disposizione uomini e mezzi per l’organizzazione dell’evento”.

L’appuntamento è al prossimo anno all’insegna dell’ “Aiutateci ad aiutare” il motto che rispecchia l’operato dell’associazione Amici dell’Ospedale di Savigliano.