A Dronero e Busca riprendono le lezioni di Caffè Alzheimer "La Scòla di Grand”

Nelle due sedi di Busca e Dronero riprende a gennaio la “La Scòla di Grand”, il programma di stimolazione cognitiva in gruppo rivolto alle persone 'over 60' interessate a mantenere il cervello allenato e a favorire l’invecchiamento in salute.

Proposto dal “Caffè Alzheimer”, affiliato Acli, (di cui è presidente è il dr. Piergiuseppe Zagnoni), in collaborazione con l’associazione dei Volontari dell’Annunziata di Busca, il corso è suddiviso in moduli da 10 incontri ciascuno, dedicati alla stimolazione di attenzione, memoria e funzioni esecutive.

All’interno del percorso è previsto anche un piccolo gruppo dedicato a persone con un iniziale declino cognitivo.

A Dronero gli appuntamenti saranno il mercoledì mattina presso il Caffè Alzheimer di Dronero in Via XXIV Maggio 3, all’interno dell’Ospedale San Camillo De Lellis.

A Busca si terranno invece il lunedì mattina e pomeriggio presso la Sede dei Volontari di Busca, in Piazza Santa Maria 1.

L’offerta di compartecipazione al progetto è di 80 euro per 10 incontri, più 15 euro per tessera annuale Acli.

Per tutte le informazioni e le prenotazioni occorre contattare telefonicamente o su WhatsApp il numero 3472808091 (dott.ssa Irene Artusio-neuropsicologa).