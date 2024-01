Calcio Serie D: domenica si torna in campo, via al girone di ritorno

Archiviate le festività natalizie è già tempo di tornare a correre sui campi del girone A di Serie D: domenica 7 gennaio è in programma la 20^giornata, prima del girone di ritorno e del 2024.

Il Bra riparte da un'insidiosa sfida esterna. La squadra di Floris farà visita al Varese, squadra che ha chiuso l'andata in crescendo, con sei vittorie nelle ultime nove partite. I giallorossi sono reduci dal pareggio in casa dell'Asti e non perdono in trasferta da metà ottobre (Pont Donnaz). Al Bravi nel turno che aveva dato il via al campionato, terminò 0-0.

Incontro casalingo per l'Alba Calcio che attende il Gozzano. I ragazzi di Viassi inseguono un successo interno che manca da cinque turni nei quali sono arrivate tre sconfitte e due pareggi. Nella gara d'andata colpaccio albese con una bella vittoria per 2-1.

Per quanto riguarda gli altri campi riflettori puntati su Ticino-Alcione Milano, nuovo importante banco di prova per la capolista. Occhio anche a Sanremese-Chisola con i matuziani recentemente tornati alla vittoria dopo un periodo nero.

Fischio d'inizio alle 14,30 di domenica.

LE PARTITE DELLA 20^GIORNATA

Alba-Gozzano

Albenga-Borgosesia

Asti-Vado

Chieri-Pinerolo

Varese-Bra

Fezzanese-Lavagnese

Ligorna-Vogherese

Pont Donnaz-Derthona

RG Ticino-Alcione Milano

Sanremese-Chisola

CLASSIFICA: Alcione Milano 41, Chisola 37, Albenga (-1) 35, Ticino, Varese (-1) 32, Asti 31, Vado 30, Ligorna, Bra 28, Vogherese 24, Fezzanese 23, Derthona, Gozzano, Pinerolo 22, Sanremese 19, Lavagnese, Chieri 18, Alba 17, Pont Donnaz 16, Borgosesia 13