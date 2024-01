Sci alpino: Capodanno in pista a Sestriere per gli atleti del Comitato FISI AOC (FOTO)

Limitare al massimo i festeggiamenti per concentrarsi sul mantenimento della forma: è stato questo l’imperativo che ha portato gli atleti delle squadre di sci alpino del Comitato FISI Alpi Occidentali a trascorrere un Capodanno in pista a Sestriere, allenandosi sul tracciato perfettamente preparato della pista olimpica Kandahar Giovanni Alberto Agnelli.

A Sestriere si sono allenati anche alcuni azzurri cresciuti agonisticamente nei ranghi del Comitato FISI Alpi Occidentali, come la finanziera valsesiana Emilia Mondinelli, la carabiniera limonese Melissa Astegiano e il finanziere cesanese Leonardo Rigamonti.

Emilia Mondinelli gareggerà nei Giganti della Coppa Europa femminile sulla Kandahar Giovanni Alberto Agnelli lunedì 8 e martedì 9 gennaio. La notizia del giorno è la convocazione della torinese Alessandra Banchi per le gare del circuito continentale proprio sulla pista che conosce alla perfezione.

Tornando agli allenamenti del 1° e 2 gennaio, il responsabile del Comitato AOC per lo sci alpino, Oriano Rigamonti, ha seguito il lavoro in pista insieme al coach della squadra femminile Alberto Platinetti e al collega che segue la squadra maschile, Ruggero Barbera. Come sempre Barbera e Platinetti sono stati affiancati dall’allenatore Alessandro Roberto, che da anni il Centro Sportivo Esercito di Courmayeur distacca presso il Comitato AOC.

Rigamonti ha convocato a Sestriere le atlete Maria Sole Antonini, Alessandra Banchi, Margherita Cecere, Ludovica Madiotto e Maria Toja. Per quanto riguarda il settore maschile sono stati convocati Pietro Tranchina, Matteo Vottero, Tomas Deambrogio, Pietro Mazzoleni, Edoardo Simonelli, Francesco Magliano, Pietro Casartelli, Giacomo Rej, Nicolò Nosenzo e Leonardo Clivio.

A Sestriere gli atleti del Comitato Alpi Occidentali hanno preparato i prossimi impegni agonistici. Salvo variazioni dovute alle condizioni meteo e di innevamento, il Grand Prix Italia Giovani Dicoflor femminile riprenderà con due Giganti il 10 e 11 gennaio a Sestriere, proseguendo con due Super-G e una Combinata femminile il 12 e13 gennaio a Bardonecchia. Il circuito istituzionale maschile proporràdal 9 al 12 gennaio a Santa Caterina Valfurva gare di Discesa, Combinatae Super-G, mentre il 16 e 17 sono in programma un Gigante e uno Slalom aSestriere.

Intanto è già tempo di fare il punto sulla prima parte della stagione2023-2024. Per Alberto Platinetti “Il bilancio della squadra femminile è positivo. Alessandra Banchi ha abbassato il suo punteggio nelle prime gare FIS e poi, tra Cortina e Alleghe, ha vinto due gare del Grand Prix e ha ottenuto un terzo posto. Speriamo di continuare con questo passo. Intanto Alessandra è stata convocata per la Coppa Europa a Sestriere. Mi aspetto molto anche da Maria Sole Antonini, che nelle gare del Grand Prix Italia ha sfiorato il podio ed è cresciuta anche in Gigante. In Slalom Maria Sole ha solo bisogno di concretizzare il suo ottimo livello tecnico. Mi aspetto molto da Margherita Cecere, che potrà essere molto competitiva nelle gare del Grand Prix a Sestriere. Ludovica Madiotto ha ripreso a sciare nelle settimane scorse a Bielmonte e a Sestriere e da gennaio potrà dare il suo contributo. Anche con le altre ragazze si sta lavorando molto bene”.

Ruggero Barbera, coach della squadra maschile, sottolinea “l’exploit di Tomas Deambrogio e le buone prestazioni di Nicolò Nosenzo e Leonardo Clivio nelle gare veloci FIS in Val Gardena. Nei Giganti del Grand Prix Giovani di Pozza di Fassa si è messo in luce Nosenzo nella prima giornata e Tranchina nella seconda. Negli Slalom in Valle Aurina abbiamo capito che dobbiamo lavorare sulla continuità e abbassare i punteggi. Degne di nota le prestazioni di Nosenzo e Deambrogio in Coppa Europa a Santa Caterina Valfurva, partendo con pettorali molto alti. Anche Clivio, nonostante un errore, ha mostrato un buon livello tecnico”.