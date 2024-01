Saluzzo si prepara alla Fitwalking del Cuore: tante le attività correlate all'evento

In casa Fitwalking del Cuore la solidarietà non si ferma ma non è la sola! Il calendario delle attività è infatti ricco, sabato 13 gennaio doppio appuntamento.



Alle 14 ritrovo a Saluzzo in Piazza Buttini (IAT – Ufficio Turistico) per l’ultima uscita di cammino gratuita. Alle 16 appuntamento alla Castiglia con il laboratorio per i bambini e le bambine dai 6 ai 12 anni dal titolo “Facciamo che io sono…”. Primo dei due laboratori gratuiti proposti grazie al supporto di Banca Alpi Marittime e Sedamyl.



In occasione della mostra "Fotografia è donna. L’universo femminile in 120 scatti dell’agenzia Magnum Photos dal dopoguerra a oggi", i piccoli visitatori e le piccole visitatrici verranno accompagnati tra le sale del percorso espositivo per riflettere sui concetti di crescita, amicizia, amore e rispetto. In fase laboratoriale queste tematiche verranno rielaborate per aiutare i bambini ad immedesimarsi negli altri in un gioco di finzione e riflessione.



Il secondo laboratorio è in programma per sabato 20 gennaio alla Biblioteca Civica “Lidia Beccaria Rolfi” (Piazza Montebello 1) alle ore 11 ed è dedicato ai più piccoli, fascia di età consigliata 4 – 9 anni. E’ dedicato alla sostenibilità ambientale e si intitola “Rose nell’insalata.



A partire dalle suggestioni fornite dall'estro creativo di Bruno Munari, i bambini potranno scoprire nuovi modi per utilizzare le parti di scarto di frutta e ortaggi. Alcuni degli alimenti vegetali che passano tutti i giorni sulle nostre tavole possono diventare magnifici timbri per sperimentare forme e colori e illustrare la realtà in modo inusuale: dall'insalata nascono le rose, dai cavoli gli alberi, dai pomodori i fiori e tanto altro ancora! Durante il laboratorio i partecipanti potranno conoscere, divertendosi, la meraviglia e l’incanto che possono scaturire dal riciclo degli elementi più semplici, anche da un broccolo tagliato a metà!



Le attività sono gratuite ma è richiesta la prenotazione, è sufficiente scrivere una mail a musakids@itur.it.