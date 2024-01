Volley femminile: Honda Olivero S.Bernardo Cuneo, Bianco e Manini tracciano il bilancio del 2023

Botta e risposta con i presidenti della Cuneo Granda Volley, Patrizio Bianco ed Emilio Manini.

I due massimi esponenti della società piemontese che milita nel campionato di Serie A1 femminile di pallavolo hanno fornito una panoramica generale sul 2023 che si è appena concluso con un occhio rivolto al futuro per quanto riguarda la programmazione a livello societario, tecnico-sportivo e non solo. Hanno altresì evidenziato quanto sia importante avvicinare i tifosi alla squadra tramite tutta una serie di iniziative finalizzate a rendere più piacevole la permanenza degli spettatori al Palazzetto dello Sport di Cuneo durante le gare casalinghe della squadra biancorossa.

Presidenti, facciamo un bilancio annuale: cosa volete sottolineare di questo 2023 appena concluso lato sportivo?

“Siamo sicuramente sulla giusta strada. Il progetto di far crescere ragazze giovani e di prospettiva ci consente di dare continuità e di avere una squadra che parte già affiatata. Questo riguarda anche lo staff tecnico”.

Cosa del 2023 volete migliorare nel nuovo anno?

“C’è sempre da migliorare in qualsiasi reparto della società. Stiamo lavorando per trovare metodi funzionali per attrarre più sponsor, tifosi ed appassionati”.

In quest’anno Cuneo Granda Volley ha proposto tante novità (Animazione con circo alle partite, Bilancio di Sostenibilità, Iniziative come quelle del Palazzetto con il Sindaco ecc): cosa vi aspettate dal territorio?

“Cerchiamo di rendere più piacevole il tempo passato nel palazzetto durante le partite. Il nostro intento è creare uno spettacolo sempre più coinvolgente con il fine di attrarre più tifosi possibili”.

Ogni inizio anno si danno obiettivi ad ogni società. Nello sport ci si accavalla sempre, finirà il campionato in corso e ne comincerà uno nuovo. Su cosa metterete la massima concentrazione ed impegno?

“Sicuramente nel ricercare attentamente le pedine giuste per implementare qualitativamente tutto l’organico della società”.