Il mondo del vino piange Rita Lodali, tra le prime donne produttrici sulle colline di Langa

Si è spenta questa mattina nella sua abitazione di Treiso, circondata dall’affetto di parenti e amici, Maria Margherita (Rita) Lodali, 82 anni, per lungo tempo al timone della cantina ereditata nel 1982 dal marito Lorenzo, prematuramente scomparso, prima di lasciarla nelle mani del figlio Walter.

In quegli anni, col figlioletto ancora bambino, Rita Lodali lasciò la sua precedente attività di parrucchiera e s'ingegnò produttrice di vino per non disperdere il patrimonio e il mestiere della famiglia. Un fatto quest'ultimo tutt'altro che usuale in quegli anni, al punto da convincere il celebre critico Luigi Veronelli a recensirla tra i “100 vignaioli storici” proprio per il suo essere donna in un mondo allora costituito al 99% da uomini.

I conoscenti ne ricordano il carattere indomito e leonino, tra le cifre di una donna che ha sempre dovuto lottare per affermarsi facendo crescere l'azienda langarola. Realtà che, fra le storiche autorizzate dal disciplinare, da sempre vinifica e produce Barolo oltre che Barbaresco, insieme a collaboratori che hanno interpretato il posto di lavoro come una grande famiglia.

Cuoca sopraffina, era ogni giorno in prima fila nel gestire la sala degustazione affacciata su viale Rimembranza, capace di deliziare i propri ospiti con prelibatezze memorabili. Divenuta coltivatrice per scelta e necessità, ha quindi vissuto con costante abnegazione l'epopea del vino di Langa. Una donna di carattere capace di affrontare di petto e vincere le difficili sfide riservatele dalla vita.

Il funerale sarà officiato sabato 6 gennaio, alle ore 15, presso la parrocchiale di Treiso.