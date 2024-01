La polizia locale di Cuneo a lezione di primo soccorso

Nel mese di dicembre si è tenuto, presso il Salone d’Onore del Comune di Cuneo, un corso di formazione per tutti gli operatori della polizia locale di Cuneo in cui si sono approfonditi i temi relativi alle tecniche di soccorso in caso di emorragie, alla sicurezza personale, alla gestione di eventi di massa, alla catena di sopravvivenza ed all’utilizzo dei defibrillatori in caso di arresto cardiaco.

Le lezioni, organizzate dalla “Staff P&P s.r.l.”, ditta specializzata nella progettazione e realizzazione di corsi di formazione ed accreditata presso la Regione Piemonte, ha visto la partecipazione altamente qualificata del dottor Marco Sechi, in qualità di direttore e docente del corso.

Il comandante Davide Bernardi ha così commentato: "Siamo spesso i primi a giungere nelle aree in cui si verificano i sinistri stradali e, pertanto, possiamo fare la differenza nel gestire le ferite gravi in attesa dell’arrivo delle ambulanze e del personale medico qualificato. Per questo motivo tutti gli agenti del Comando, nonché il personale amministrativo, hanno partecipato al corso formativo che si è concentrato, in particolare, sulle tecniche di soccorso. L’obiettivo è quello di salvare vite umane e ridurre il numero di decessi per emorragia. Pochi minuti possono fare la differenza in questi contesti. Abbiamo, inoltre, partecipato ad un corso approfondito per l’utilizzo del defibrillatore per intervenire nei casi di arresti cardiaci. Anche questa iniziativa, oltre a quella relativa all’apertura della Sezione di Corso Giolitti e all’implementazione dei turni serali, è indirizzata a tutelare la nostra comunità".