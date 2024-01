La sfilata fiammeggiante degli equipaggi dà il via al Raduno delle mongolfiere di Mondovì [FOTO E VIDEO]

A ritmo di musica i bruciatori degli equipaggi dei piloti di mongolfiere, nel pomeriggio di oggi, giovedì 4 gennaio, hanno dato ufficialmente il via al 34° raduno internazionale dell'Epifania.

Con il dj set di Judici&Molinoir, nel cuore di piazza Maggiore, il presidente dell'Aeroclub Giorgio Bogliaccino e il sindaco di Mondovì, Luca Robaldo hanno dato il benvenuto a piloti veri protagonisti della manifestazione che si svolgerà fino a domenica 7 gennaio nei cieli monregalesi.

"Grazie ai piloti che questo fine settimana, meteo permettendo, coloreranno i cieli di Mondovì - ha sottolineato Bogliaccino - Gli equipaggi provengono non solo dall'Italia, ma anche da Inghilterra, Francia, Olanda e Stati Uniti. Oltre alle mongolfiere, il programma prevede anche lo spettacolare gonfiaggio al buio “Night Glow” oltre un fitto programma di appuntamenti con novità messe in campo grazie alla sinergia col Comune, agli sponsor e ai partner. Non vediamo l’ora di emozionarvi come ogni anno".

"Ritorna - ha detto il primo cittadino Luca Robaldo - l’evento più iconico della nostra città, culmine di una programmazione natalizia che quest’anno ha voluto identificare la mongolfiera come elemento di narrazione univoco. Per tre giorni, ancora una volta, i cieli monregalesi si accenderanno di forme e di colori scintillanti, in uno straordinario abbraccio di sguardi che coinvolgerà grandi e piccoli. Grazie all’Aeroclub per l’incredibile sforzo organizzativo e pianificatorio, grazie agli sponsor e ai sostenitori per il supporto fornito e grazie a tutti coloro che sceglieranno di trascorrere con noi la festività dell’Epifania".

A fargli eco l'assessore alle manifestazioni, Alessandro Terreno: "La mongolfiera come denominatore comune dei nostri eventi natalizi, ma anche come elemento di contaminazione e di dialogo. Grazie al Circolo delle Idee di Mondovì, infatti, durante i tre giorni del Raduno Aerostatico Internazionale dell’Epifania avrà luogo nel centro storico di Breo l’iniziativa “Mondovirtual - Balloon Flight”, che consentirà a chiunque di provare l’ebbrezza di un volo sulla città grazie ad appositi visori virtuali posizionati all’interno della cesta di una mongolfiera. Un’esperienza immersiva e inclusiva, ma anche un valido strumento di promozione turistica".

"Da monregalese - ha concluso il presidente di Fondazione CRC, Ezio Raviola - sono consapevole di quanto le mongolfiere rappresentino un tratto distintivo della città in cui vivo. Il raduno dell’Epifania ha saputo diventare negli anni un’occasione preziosa di valorizzazione turistica per tutta la comunità provinciale. Un evento atteso e apprezzato capace di attrarre pubblici di tutte le età che arrivano anche da lontano per guardare con il naso all’insù le “signore dell’aria”. La Fondazione CRC, rinnovando il proprio sostegno, ringrazia gli organizzatori e tutti i partner grazie a cui Mondovì si conferma capitale internazionale della mongolfiera".

COME VEDERE LE MONGOLFIERE

Le mongolfiere si alzeranno in volo dal campo di decollo situato in Corso Inghilterra (angolo Corso Milano). Il programma prevede tre giorni di voli: venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 gennaio 2024. Due decolli al giorno: al mattino alle ore 8,30 e al pomeriggio alle ore 14.

I decolli saranno soggetti a variazioni e modifiche se il meteo non sarà favorevole, pertanto vi invitiamo caldamente a consultare i canali social dell'Aeroclub Mondovì che fornirà informazioni per ogni volo.

NIGHTGLOW & Dj Set

Sabato 6 gennaio il Raduno di mongolfiere alza il volume:

dalle 14:30 dj set - area decolli (Corso Inghilterra): subito dopo i decolli, via alla musica presso il campo di decollo con dj Otto, Molinoir & Judici, Johan Davis e Francesco Quarna da Radio Deejay.

alle 18:30 “Nightglow”, spettacolare gonfiaggio delle mongolfiere al buio a tempo di musica, con live set a cura di Ballooning Rhapsody e dj Aladyn di Radio Deejay. Durata: 30 minuti