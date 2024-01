Lo scultore albese Samuel Di Blasi: "Studio e vivo il mio territorio per valorizzarlo"

Un filo comune che lega la passione e la creatività con la sperimentazione. Un mosaico in cui i luoghi di casa rappresentano un richiamo, ma anche uno strumento per far sviluppare l'arte e per farla arrivare alle persone. Lo scultore albese Samuel Di Blasi, dopo tanto girovagare tra Londra, Parigi e Pechino è tornato nella sua casa-studio di Alba in cui continua a lavorare con diversi progetti e in particolare la "Porta di Luce" che illuminerà nei prossimi mesi l'ingresso della Cittadella degli Studi dell'ex caserma Govone.

Una delle sue opere più recenti è la scultura "La Nocciola" che troneggia sul Belvedere di Pepé a Grinzane: "Ho voluto catturare l’essenza della bellezza paesaggistica delle nostre Langhe e la ricchezza culturale legata alle nocciole. Questa scultura monumentale è un omaggio al connubio tra arte e natura, che spero possa ispirare una riflessione profonda sulla nostra relazione con l’ambiente circostante e l’importanza di preservare le nostre tradizioni storiche", spiega l'artista.

Valorizzare la propria terra è anche una responsabilità. "Io faccio opere monumentali e devo conoscere il paesaggio e inserirmi in armonia. Parlo a persone che amano il proprio paesaggio prima dell'arte. E per suscitare reazioni profonde bisogna prima entrare in sintonia con la natura e poi con gli individui", aggiunge Di Blasi.

Le sue parole sono dense, passionali, mentre insiste sui concetti di squadra, di idee condivise e soprattutto di studio. E la sua ultima opera "La Porta di Luce", che sostituirà il muro di cemento sul lato di corso Europa e porterà movimento, è un po' la 'summa' del suo credo.

"Si tratta di un progetto variegato e architettonico, che non vuole solo valorizzare un luogo storico di Alba con una scultura, ma vuole far conoscere la storia che sta dietro a queste mura, gli ingegni che hanno attraversato questi anni. Faremo anche una pubblicazione con dei contenuti e delle fotografie. Per me sarà un momento in cui tornerò bambino, vivevo in questo quartiere e mi chiedevo cosa ci fosse al di là di tutto questo. Sarà una fessura di luce, che parlerà anche delle scuole che ospita, il liceo scientifico Cocito e il liceo artistico Gallizio. Ed è per questo che l'opera è nata dal segmento di una circonferenza, un viaggio tra fisica e arte".

Un movimento che parla al futuro. "Non sarà soltanto un passaggio di luce o conoscenza, ma un passaggio di fotoni, di studenti, di fruitori, che dovranno avere un rapporto indissolubile con questo luogo e con le storie che andremo loro a raccontare", conclude lo scultore Di Blasi.