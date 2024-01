Morra di Villar piange la morte a soli 41 anni di Cristian Ghio

Aveva tanta voglia di vivere Cristian Ghio, tanta voglia di fare, di lavorare e di sorridere.

Di anni 41 ed originario della frazione Morra di Villar San Costanzo, abitava ora a Piasco ed era dipendente presso la Merlo di Cervasca.

Il carattere gioioso ed una grande tenacia lo hanno sempre contraddistinto, anche nell’ultimo periodo segnato purtroppo da una malattia: “Nei momenti difficili capita spesso che le persone se ne vadano - dice la sorella Nives, profondamente commossa - Sono tantissimi invece gli amici che gli sono stati vicino in questo brutto periodo, fino all’ultimo. Mio fratello era una bella persona e questa dimostrazione di profondo affetto ci ha davvero toccato il cuore. Ci teniamo a ringraziarli. Un ringraziamento particolare lo rivolgiamo anche ai medici e personale del reparto di Oncologia dell'Ospedale Carle di Confreria e del reparto di Medicina dell'ospedale di Saluzzo.”

Tutti si stringono ora intorno alla moglie Edlyn ed alla piccola Asia, di soli 4 anni, gioia immensa e luce per il suo papà. Resterà sempre nel loro cuore, come anche in quello del papà Romano, del fratello Valter, della sorella Nives e di tutti i parenti ed amici.

I funerali, provenienti dall'Ospedale di Saluzzo, avranno luogo domenica 7 gennaio, alle ore 15, nella Parrocchia di Morra di Villar San Costanzo. Qui, sabato mattina, alle ore 10:30, verrà recitato il rosario.