Racconigi attiva il punto fisso di facilitazione digitale

Grazie al finanziamento da parte della Regione, con fondi PNRR, da qualche giorno è attivo a Racconigi un punto di facilitazione digitale fisso, fruibile il lunedì e il martedì mattina dalle ore 8:30 alle ore 12:30, collocato al piano terreno del palazzo comunale, presso l’area servizi demografici.



Il pubblico potrà quindi avvalersi della gentilezza e collaborazione di Nicolò, facilitatore digitale dell’associazione Uscire Insieme - Age Italia aps, partner tecnico del Consorzio Monviso Solidale, ente promotore del progetto che coinvolge 29 Comuni del territorio di riferimento.



Lo sportello di Racconigi sarà riferimento oltre che per i cittadini racconigesi anche per alcuni comuni limitrofi, in modo particolare Moretta, Caramagna Piemonte, Casalgrasso, Polonghera, Murello, Torre San Giorgio e Cavallerleone.



Il punto di facilitazione digitale è uno sportello gratuito ove ricevere assistenza e formazione per imparare a familiarizzare con le tecnologie digitali, attivare o migliorare le proprie competenze, conoscere e imparare ad accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione.



«La transizione digitale in atto, che ha subito una forte accelerazione durante la pandemia di Covid e che, permettendo l’invio di istanze o l’accesso alle informazioni direttamente dal proprio smartphone, può rappresentare un vantaggio in termini di accessibilità ai servizi pubblici,, rischia tuttavia di creare nuove fragilità per chi non riesce a stare al passo con le evoluzioni: – dichiara il vice sindaco e assessore alle politiche sociali Alessandro Tribaudino - l’aumento dei servizi che vengono erogati dalle PA mediante supporti digitali si scontra infatti inevitabilmente con il digital divide, creando zone grigie di esclusione. L’obiettivo del punto di facilitazione è proprio quello di contrastare questo fenomeno, agendo da strumento di supporto e formazione per quelle fasce di popolazione più in difficoltà nell’utilizzo degli strumenti digitali».



Lo sportello fornirà assistenza e consulenza individuale, sia su appuntamento sia in modalità “open day” senza necessità di prenotazione, e potrà organizzare attività di formazione per gruppi di utenti sia online che, in particolari situazioni, anche a domicilio.

Fra i compiti di Nicolò l’aiuto per l’utilizzo dei device informatici, dei servizi digitali come il registro scolastico elettronico, il sistema di gestione mensa, il Sistema Sanitario Nazionale per l’utilizzo del fascicolo sanitario elettronico (utile per il ritiro di referti o per la prenotazioni di visite ed esami), il trasporto pubblico per le modalità di acquisto online dei titoli di viaggio, l’uso della posta elettronica ordinaria o certificata, l’identità digitale, la ricerca online di informazioni utili, l’effettuazione di pagamenti con la piattaforma PagoPa e altri sistemi digitali e molto altro ancora.