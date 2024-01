Due feriti nel violento scontro tra due auto all’ingresso di La Morra

In condizioni non preoccupanti le due persone risultate ferite nell'incidente

E’ di due feriti, le cui condizioni non sembrerebbero al momento riservare eccessive preoccupazioni, il bilancio dell’incidente verificatosi nella mattinata di oggi, giovedì 4 gennaio, in territorio di La Morra.

Qui, per cause al momento non precisate, due autovetture sono andate a scontrarsi violentemente lungo la Provinciale 58, all’ingresso del paese.

Il servizio regionale di emergenza 118 ha prestato i primi soccorsi ai malcapitati mediante un equipaggio della Croce Rossa di Alba, intervenuto insieme ai Vigili del Fuoco arrivati dal distaccamento albese e alla Polizia Locale del comune langarolo. La viabilità è stata ripristinata nel giro di quaranta minuti. Rilievi a cura dello stesso Comando di Polizia Locale.