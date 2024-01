Un famoso analista prevede che entro 3 mesi il prezzo di Ethereum salirà a 3.500 dollari

In un'atmosfera di crescente eccitazione nel mondo delle criptovalute, un noto analista ha scommesso sull'ascesa di Ethereum, prevedendo che il suo valore raggiungerà la cifra significativa di 3.500 dollari entro i prossimi tre mesi.

Questa audace previsione, se realizzata, potrebbe avere un impatto rilevante su progetti correlati, tra cui il nuovo token ETHETF. L'analista, esperto nel campo del trading di criptovalute, ha evidenziato un possibile scenario di consolidamento prima di un'impennata, gettando le basi per un'intrigante stagione di sviluppo nel settore delle criptovalute.

Di chi si tratta?

Michaël van de Poppe, esperto trader di criptovalute, afferma che Ethereum ha ancora un grande divario da colmare per raggiungere il livello del Bitcoin. Nonostante il recente crollo superiore all'8% causato dalle vicende legate agli ETF su Bitcoin, van de Poppe suggerisce che Ethereum potrebbe consolidarsi prima di puntare verso l'ambizioso traguardo dei 3.500 dollari. La sua analisi, supportata da un grafico pubblicato il 3 gennaio, suggerisce che il rally potrebbe manifestarsi nei primi tre mesi del 2024.

Questa prospettiva positiva per Ethereum potrebbe essere influenzata non solo da fattori interni al mondo delle criptovalute ma anche da eventi esterni, come l'approvazione degli ETF su Bitcoin ed Ethereum da parte della SEC. Mathew McDermott, capo degli asset digitali presso Goldman Sachs, ha previsto che l'approvazione degli ETF su Bitcoin ed Ethereum all'inizio del 2024 potrebbe portare a un aumento dell'interesse da parte degli investitori istituzionali. Questa prospettiva potrebbe avere un impatto significativo sul prezzo di Ethereum, aprendo la strada a un periodo di crescita sostenuta.

Analizzando l'andamento attuale di Ethereum, al momento della scrittura di questo documento, si registra un prezzo di 2.215.15 dollari, con un calo del 6,45% nelle ultime 24 ore. Tuttavia, considerando la potenziale approvazione degli ETF spot su Ethereum e il previsto interesse degli investitori istituzionali, potremmo assistere a una rapida inversione di tendenza nei prossimi mesi.

La SEC potrebbe però rimandare la sua decisione

Ma, come spesso accade nel mondo delle criptovalute, non tutto è sempre tutto rose e fiori. L'approvazione degli spot ETF su ETH sembra dover attendere, dato che la SEC ha recentemente annunciato il rinvio di diversi prodotti ETF legati a Ethereum. Le richieste presentate da importanti gruppi di gestione patrimoniale, tra cui 21Shares+ARK, VanEck e Grayscale, sono state rimandate per raccogliere ulteriori commenti pubblici.

La decisione della SEC di posticipare l'approvazione è motivata dalla necessità di raccogliere ulteriori opinioni riguardo alla quotazione di tali prodotti, aprendo la porta a una nuova fase di consultazioni con il pubblico. Mentre gli ETF su Bitcoin hanno ottenuto importanti risultati, quelli basati su Ethereum sembrano essere ancora in una fase di incertezza.

La SEC, in particolare, mostra interesse nella categorizzazione di Ethereum come merce, sollevando questioni che richiedono ulteriori chiarimenti. La discussione sulla classificazione di Ethereum potrebbe ritardare ulteriormente l'approvazione degli ETF spot, creando un'atmosfera di incertezza nel mercato delle criptovalute.

Chi potrebbe giovare di più di un rally di Ethereum?

In questo contesto, emerge un progetto interessante collegato al futuro di Ethereum: il token ETHETF. Questo nuovo asset digitale è strettamente legato al lancio degli ETF spot su Ethereum e ha fatto registrare un notevole aumento al momento del suo debutto. Lanciato direttamente su Uniswap, ETHETF ha segnato un impressionante +186% nei primi 10 minuti e continua a mantenere una tendenza positiva, con un aumento del +17,27% nelle ultime 24 ore.

Il meccanismo chiave di ETHETF per aumentare il valore del suo token è il "burning", in cui il 2% dei token in ogni transazione viene automaticamente bruciato. Questo processo riduce l'offerta dei token, mirando ad aumentarne il valore attraverso la rarità.

Nonostante le incertezze sull’approvazione degli ETF su ETH, il progetto ETHETF ha generato un notevole interesse, con un approccio unico che potrebbe offrire agli investitori un'alternativa interessante. Con una fornitura totale di 1 miliardo di token, di cui il 95% è destinato a fornire liquidità sui DEX e il restante 5% ai CEX, ETHETF cerca di garantire stabilità e crescita.

La mancanza di una prevendita è stata una scelta strategica per consentire a tutti i trader di partecipare al progetto su un piano di parità. Il token ETHETF è progettato su Ethereum, seguendo lo standard ERC-20, e può essere acquistato su Uniswap o tramite il sito ufficiale del progetto.

