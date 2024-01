ZioTester.it rende l'acquisto di materiale elettrico e sistemi di illuminazione sia facile che vantaggioso

Nato dalla professionalità di un gruppo di esperti nel settore del web e dell'e-commerce e facente parte del network BestBuying, ZioTester.it si è guadagnato un posto di primo piano tra gli e-commerce italiani per chi cerca soluzioni di illuminazione e materiale elettrico. Offrendo prodotti all'avanguardia e di alta qualità, tutti con una garanzia fino a due anni e certificati con la marcatura CE, il catalogo di ZioTester.it è vasto e facilmente accessibile online su www.ziotester.it. I clienti possono beneficiare di un processo di acquisto rapido e ricevere i prodotti ordinati direttamente a casa loro entro 24/72 ore.

ZioTester.it è stato creato da un team di esperti nel settore elettronico e informatico, prendendo ispirazione dalla figura classica del "tecnico di fiducia", un professionista affidabile e competente a cui rivolgersi per dubbi o problemi tecnologici. L'intento principale di questo e-commerce è fornire ai suoi clienti una gamma curata e sicura di prodotti, in modo da soddisfare qualsiasi esigenza.

Scendendo nei dettagli della proposta, è semplice individuare centinaia di soluzioni. Per cominciare, s’incontrano i prodotti dedicati all'illuminazione di casa e ufficio. Tra questi, possiamo ricordare faretti, plafoniere, lampadine, tubi led, catenarie, adattatori e reglette.

A ciò vanno ad unirsi anche articoli per l'elettronica, per Maker e IoT. Nella sezione dedicata figurano, ad esempio, Breadboards, controller e Screw Terminal. Una delle opzioni più efficaci ed apprezzate dal pubblico è l’ esp32 . Si tratta di un modulo di sviluppo con una grande quantità di memoria flash e RAM, basato su un microcontrollore. Si dimostra ideale per progetti di automazione domestica e IoT.

Le alternative non sono ancora terminate. Del catalogo, infatti, fanno parte anche soluzioni di domotica o Smart Home, essenziali per rendere la propria abitazione ancor più funzionale e accogliente. Alcuni esempi? Telecamere di videosorveglianza, lampadine compatibili con smartphone e rete Wi-Fi, nonché interruttori e termostati intelligenti.

I prodotti, coperti dalla marcatura CE e corredati da una garanzia fino a due anni sono spediti direttamente a casa del cliente, entro 24/72 ore. Le consegne sono effettuate da corrieri autorevoli, come BRT e GLS e diventano gratuite in caso di importi di oltre 59,90 euro.

Per ciò che riguarda le modalità di pagamento, quelle disponibili su ZioTester.it sono garanzia di sicurezza e massima trasparenza. L'utente può infatti scegliere tra carta di credito o prepagata, PayPal, bonifico bancario e contrassegno.

Per ricevere consigli, informazioni ulteriori o suggerimenti sull'utilizzo dei prodotti è sufficiente contattare il preciso e preparato servizio di customer care. Infine, è disponibile anche una completa sezione “Blog”, che include idee e spunti utili che riguardano il settore dell'illuminazione.