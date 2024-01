A Santa Croce di Cervasca l'incontro sulle politiche socio-sanitarie di "Vivere la Costituzione" e Libera Cuneo

Nell'ambito della serie di eventi dedicati al mondo sanitario, organizzati dal Comitato "Vivere la Costituzione" di Cuneo e tenutisi nei mesi scorsi a Borgo San Dalmazzo e Caraglio, è in programma per mercoledi 10 gennaio un nuovo momento di approfondimento sulla difesa delle politiche socio-sanitarie in ambito pubblico nei territori.



A Santa Croce di Cervasca, presso il locale circolo ACLI in via Einaudi 10 interverranno il dottor Marco Giraudo, medico di famiglia operante in ASLCN1, il dottor Ugo Sturlese, consigliere comunale di Cuneo, già primario dell'Ospedale Santa Croce e attivo da sempre nella difesa della sanità pubblica, il dottor Corrado Lauro, specialista in chirurgia generale e Cecilia Dematteis, attivista sociale e consigliere comunale di Caraglio.



L'organizzazione dell'evento, coordinata insieme a LiberaVoce - una delle realtà fondative di "Vivere la Costituzione"-, rientra nel percorso "Di sana e robusta costituzione", lanciato dal comitato stesso e che punta a proporre una serie di approfondimenti sul significato e sull'attuazione della Carta.



Il Comitato, nato l'11 maggio 2023 e presentatosi in una conferenza stampa presso il Parco della Resistenza il 19 giugno scorso, ha scelto il settantacinquesimo anniversario dall'entrata in vigore della Costituzione Italiana per lanciare la propria attività diffusa; racchiude più di trenta realtà associative cuneesi, in ambito laico e religioso e si propone, come da proprio manifesto, di "essere uno spazio aperto di confronto per tutte le associazioni, le organizzazioni di ispirazione sociale, i movimenti civici, singole persone delle Comunità cuneesi che si riconoscono nel patto fondativo e rigenerante della Costituzione. Un soggetto collettivo che realizza percorsi di promozione, conoscenza e rilancio dei valori della Carta."



L'incontro di mercoledi 10 a Santa croce di Cervasca è alle ore 20,45 ad ingresso libero.