Borgo San Dalmazzo, al Santuario di Monserrato riflessione sulla Lettera pastorale sul presepe

7 gennaio alle ore 15.30 al Santuario di Monserrato in Borgo San Dalmazzo don Carlo Vallati - Vicario generale della Diocesi Cuneo Fossano e don Gian Michele Gazzola terranno una riflessione sulla lettera pastorale proposta da Mons. Piero Delbosco sul Natale Si tratta di una breve riflessione sugli atteggiamenti spirituali suggeriti da alcuni personaggi del presepe in relazione alla Parola di Dio che la liturgia offre per questi tempi liturgici.