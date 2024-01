Epifania a Limonetto con tombola benefica e animazione per bambini

Oltre all'evento "Befane in musica", Limone propone per questo lungo week-end festivo altri appuntamenti in frazione Limonetto.

Venerdì 5 gennaio 2024 alle 21 presso i locali della Pro Loco della frazione ci sarà l'estrazione della Tombola benefica. Il ricavato sarà devoluto a favore di Pro RETT Ricerca, onlus che si occupa di promuovere la ricerca scientifica per combattere la sindrome di Rett, malattia genetica che colpisce prevalentemente le bambine.