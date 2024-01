Saluzzo: in Castiglia, oggi, apertura straordinaria della mostra "Fotografia è Donna"

In occasione delle festività sarà possibile visitare presso gli spazi espositivi della Castiglia la mostra "Fotografia è donna. L’universo femminile in 120 scatti" dell’agenzia Magnum Photos, dal Dopoguerra a oggi, un percorso fra le più iconiche immagini sul tema dell’archivio Magnum, realizzate in prima persona da autrici di fama internazionale e da alcuni celebri colleghi che, guardando alla condizione femminile nel mondo, hanno documentato le mutazioni sociali degli ultimi settant’anni.

La mostra è accessibile al pubblico dalle 15 alle 19 del venerdì, dalle ore 10 alle 19 di sabati, domeniche e festivi e aperta straordinariamente al pubblico giovedì 4 gennaio dalle ore 15 alle 19. È possibile acquistare i biglietti online su ticket.it oppure presso la biglietteria in Castiglia (Piazza Castello, 1 - Saluzzo).

Sabato 6 gennaio, dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, la Biblioteca Storica (ViaVolta, 8) aprirà straordinariamente le sue porte ai visitatori, alla scoperta dei personaggi che hanno scritto la storia della città, con visite guidate gratuite a cadenza oraria. Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una email a musa@itur.it, chiamare oinviare un messaggio WhatsApp al numero 329 3940334.

La prenotazione agli eventi è consigliata.

Nel giorno dell’Epifania e domenica 7 gennaio le visite guidate del pomeriggio in Castiglia prevedono una dolce conclusione. Dopo aver messo in luce avvenimenti e curiosità legate alla lunga storia della fortezza, edificata nel 1270 e oggetto di trasformazioni e cambiamenti nei secoli a seguire, la guida accompagnerà i partecipanti sui camminamenti di ronda, per ammirare il suggestivo paesaggio circostante. Le visite si concluderanno al Ristorante Caffetteria La Castiglia per gustare il panettone artigianale accompagnato dallo zabaione, delizia tipica piemontese, preparati dallo chef Luca Banchio.

Le visite guidate partiranno alle ore 15.30 e 16.30 dalla biglietteria della Castiglia (Piazza Castello, 1 - Saluzzo) e avranno il costo di 10 euro a persona, 5 euro per bambini e bambine under 10 anni accompagnati. Le visite saranno a numero chiuso. Prenotare con una email a musa@itur.it, chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al numero 329 3940334.