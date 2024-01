Savigliano, al via le prevendite per “Terza liceo 1939 a teatro”

Prendono il via l'8 gennaio le vendite dei biglietti per “Terza liceo 1939 a teatro”, lo spettacolo che l'Assessorato alla Cultura del Comune di Savigliano propone in occasione della Giornata della Memoria, venerdì 26 gennaio, alle 21, al Milanollo.

Organizzata da “Torino Spettacoli”, la rappresentazione è la divulgazione teatrale del romanzo “Terza Liceo 1939” di Marcella Olschki. Lo spettacolo è a cura di Germana Erba ed Irene Mesturino, regia Elisabetta Gullì, con un cast di giovani interpreti: i “Germana Erba’s Talents”.

Nel romanzo e nella sua divulgazione teatrale "riaffiorano i ricordi di una studentessa ai tempi del regime tra propaganda, leggi razziali e privazioni della libertà personale – spiegano i protagonisti –. “Terza liceo 1939” è la memoria di un episodio vero, occorso a una studentessa di liceo: potrebbe accadere anche oggi, e forse accade a un suo simile".

Aperto a tutti, lo spettacolo – visto il contenuto – è particolarmente rivolto agli studenti delle scuole superiori.

Per le prevendite rivolgersi all'Ufficio Cultura del Comune: dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 12 (0172.710235; cultura@comune.savigliano.cn.it).