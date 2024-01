“Vicini di casa” è il primo appuntamento del nuovo anno al Politeama di Bra

Con l’inizio del 2024 riprende anche la Bella Stagione del Teatro Politeama Boglione di Bra. 13 gennaio alle 21 va in scena “Vicini di casa”, un viaggio tra le inibizioni e le ipocrisie che caratterizzano il nostro vivere quotidiano per uno spettacolo che ha già registrato il tutto esaurito. Gli interpreti, con grande leggerezza e umorismo, ma anche con una certa bonaria provocazione, invitano il pubblico a riflettere sui propri tabù e pregiudizi, e sui falsi pudori che talvolta trasformano l’amore in abitudine.



Anna e Giulio stanno insieme da molti anni. Hanno un lavoro, una bambina, qualche interesse e molte frustrazioni. Lui avrebbe voluto fare il musicista ma si è dovuto accontentare dell’insegnamento e si rifugia in terrazza a guardare le stelle. Lei avrebbe voluto un altro figlio ma ha dovuto accettare la resistenza di lui e cerca conforto nei manuali di auto aiuto. Una coppia come tante, al confine fra amore e abitudine, in equilibrio precario. Ma pur sempre in equilibrio. A scardinare questa apparente stabilità ci pensano Laura e Toni, i vicini di casa, che, invitati per un aperitivo, irrompono nel loro appartamento e nella loro vita. Anna e Giulio sanno poche cose sul loro conto: sono stati cortesi durante i lavori di ristrutturazione, aprono educatamente la porta dell’ascensore per farli passare e… Fanno di continuo l’amore, rumorosamente!



I biglietti singoli per la stagione 2023/24 sono in vendita al costo di 23 Euro; ridotto 20 Euro per gli over 65 e gli under 26. È possibile acquistarli di persona tutti i lunedì dalle 16 alle 19 presso il botteghino del Teatro Politeama, in piazza Carlo Alberto (non sono consentiti pagamenti in contanti) e online attraverso il sito www.ticket.it.



Il prossimo spettacolo sarà alle 21 con “La signora omicidi”, tratto dal celebre racconto di William Rose ed ispirato all’omonimo film di Mackendrick: una commedia ricca di humour e di divertenti intrighi, situazioni ambigue ed equivoci esilaranti, ambientato nella Londra degli anni ‘50. La data è sold out, ma per permettere a tutti di assistere allo spettacolo è stata aggiunta una replica pomeridiana 21 gennaio alle 17. I biglietti sono disponibili al prezzo speciale di 15 Euro.



Tutti i titoli della nuova stagione del teatro Politeama Boglione si trovano sul sito www.turismoinbra.it. Maggiori informazioni all’Ufficio Cultura e Manifestazioni del Comune di Bra, in piazza Caduti per la Libertà 20, chiamando il numero 0172.430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.