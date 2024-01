Regionali 2024, incontro tra PD e Movimento 5 Stelle: si lavora con spirito costruttivo ma restano molte distanze

Questo pomeriggio presso la sede della Fondazione Amendola a Torino si è tenuta la riunione tra le delegazioni del PD Piemontese e del M5S.

Per il Partito Democratico, oltre al segretario Domenico Rossi erano presenti la Presidente Nadia Conticelli, il capogruppo in Consiglio Regionale Raffaele Gallo e il coordinatore del tavolo del programma Daniele Viotti, insieme al responsabile nazionale degli Enti Locali Davide Baruffi, mentre per il M5S la portavoce regionale Sarah Disabato, la vicepresidente vicaria Paola Taverna, il parlamentare Antonino Iaria e il consigliere regionale Ivano Martinetti.

L’incontro, come sottolinea la dirigenza del PD in un comunicato stampa “si è svolto in un clima costruttivo caratterizzato dalla volontà di condividere gli aspetti programmatici comuni, ma anche evidenziare le criticità e le distanze al fine di provare a individuare delle sintesi in vista di un successivo incontro che si terrà mercoledì 17 gennaio”.

“Ho sempre sostenuto che guardare indietro non serve e si rischia di restare pietrificati, meglio guardare avanti, insieme – sostiene il segretario Domenico Rossi -. Sono soddisfatto dell’incontro odierno, che è stato costruttivo in quanto è emersa la volontà di continuare un dialogo leale e trasparente, che non nasconde i problemi, a partire da alcune situazioni territoriali, sulle quali ci faremo carico di approfondire”.

Rossi auspica poi “un percorso per dare al Piemonte un progetto credibile e alternativo. Mi auguro che questo pomeriggio rappresenti il primo passo di un percorso verso la sfida alla destra per le elezioni regionali del 2024”.

La delegazione del Movimento 5 Stelle, formata dalla Consigliera e coordinatrice regionale Sarah Disabato, Ivano Martinetti, Consigliere regionale e coordinatore Cuneo M5S ed il deputato Antonino Iaria, ha posto come prima questione quella della credibilità di un progetto comune: “Proprio per questo riteniamo che non si possa non tener conto di quanto avvenuto nel recente passato politico piemontese – dicono i tre rappresentanti del Movimento -, periodo in cui il Movimento 5 Stelle ha fatto scelte coraggiose e in discontinuità sia con il centrodestra che con il centrosinistra.

Non ci sottraiamo ad un ulteriore confronto sui temi, convinti che un progetto credibile non può essere fondato sulla mera sommatoria di percentuali di voto, ma restiamo consapevoli delle rilevanti differenze che permangono nell'individuare strumenti e priorità per progettare il Piemonte del futuro”