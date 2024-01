All'ospedale di Verduno un convegno sui nuovi percorsi in chirurgia generale ed oncologica dell'Asl CN2

Sabato 13 gennaio 2024 l’ospedale “Michele e Pietro Ferrero” sarà sede del Congresso “La Chirurgia di Verduno: superare i confini dell’Ospedale per una efficiente integrazione del Territorio ...ed oltre”, un appuntamento dedicato ai nuovi percorsi in chirurgia generale e oncologica in ASL CN2.

Il congresso, presieduto dal dottor Stefano Berti (Direttore SC Chirurgia Generale ed Oncologica), sarà occasione per consolidare ancora di più le sinergie tra il nosocomio e il territorio in cui nasce e ospiterà tra i relatori una partecipazione importante dei professionisti operanti presso la locale Azienda Sanitaria.

L’evento è a ingresso gratuito, previa iscrizione entro il 9 gennaio sul sito www.symposium.it/eventi

Attraverso i convegni e i corsi di formazione che ciclicamente sono ospitati dall’Auditorium della Fondazione Ospedale, il “Ferrero” di Verduno si sta qualificando sempre più, oltre che come moderno luogo di diagnosi e di cura, anche come centro di formazione e ricerca per i professionisti del settore.