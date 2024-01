Atletica: tutto pronto per il Campaccio, Anna Arnaudo al via

Tutto pronto per l'edizione numero 67 del Campaccio, atteso appuntamento di corsa campestre in programma sabato 6 gennaio a San Giorgio su Legnano, in Lombardia.

Al via anche la cuneese del Battaglio Cus Torino Anna Arnaudo, tra i circa 1800 atleti annunciati dal comitato organizzatore. In gara tutte le categorie, dagli esordienti ai master.

Dal 1994, anno in cui trionfò Silvia Sommaggio, non si registra la vittoria di un'italiana: tenterà l'impresa la forte azzurra Nadia Battocletti, argento agli ultimi Europei di cross a Bruxelles.

Prenderanno parte alla competizione anche altre atlete italiane tra cui Federica Del Buono (Carabinieri), Giovanna Selva (Carabinieri) ed Elisa Palmero (Esercito).