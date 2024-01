Pragelato: sabato e domenica appuntamento con l'Ice Challenge, ai nastri di partenza il morettese Riva

Terminati i festeggiamenti, il nuovo anno è pronto a far riaccendere i motori. E come tradizione è la stagione “Ghiaccio” ad offrire i primi spunti di interesse.

L’ ”Ice Challenge” tiene banco in questo primo week-end di gennaio con un doppio appuntamento sull’anello di Pragelato con due round sabato 6 e domenica 7.

Le premesse per una due giorni divertente ci sono tutte.

Ai nastri di partenza della serie 2024 del tricolore ghiaccio ritroveremo i colori della Sport Forever con Piergiacomo Riva. Il driver di Moretta è ormai ospite fisso di questa specialità e anche in questa stagione sarà al via in doppia veste: a bordo della Fiat Panda alla quale affiancherà la più performante Skoda Fabia.

“La Panda è una vettura molto divertente” racconta il driver di cuneese.

“Mi auguro di avere nel mio raggruppamento qualche altro competitor per rendere la sfida più interessante.” Una prerogativa che certamente non mancherà nella classe R5 dove il driver cuneese sarà presente, come lo scorso anno, a bordo della Skoda Fabia. “Siamo ovviamente ad un altro livello dove ti misuri con i top driver. La Skoda è senza dubbio un mezzo difficile ma molto appagante. Io parto come sempre per divertirmi e se poi arriva anche un bel risultato ovviamente la soddisfazione è doppia”.

Dopo il week-end piemontese, la serie tricolore promossa dalla Bmg proseguirà il 14 e il 21 gennaio a Belluno per poi tornare in Piemonte con l’appuntamento di chiusura nuovamente a Pragelato il 28 gennaio.