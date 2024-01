Tour de Ski: Martino Carollo 14° nella sprint di Davos

Dall'emozione di essere stato convocato per il Tour de Ski, primo cuneese a partecipare a questo evento, al 14° posto nella sprint di Davos: un emozionante crescendo quello che sta affrontando in questi giorni il giovane Martino Carollo.

Il cuneese delle Fiamme Oro, infatti, ha disputato una gara davvero impeccabile, qualificandosi con il 20° miglior tempo fino a centrare un brillante 14° posto, frutto di una prestazione all'attacco sempre nelle posizioni di testa della sua batteria (3°).E' stato Lucas Chanavat, vincitore pochi giorni fa nella sprint di Dobbiaco, a dominare la sprint di Davos col miglior tempo in qualificazione: il francese in finale è risultato inavvicinabile. Il transalpino ha così ottenuto la 4^ affermazione della carriera. 2ª piazza per il potente svedese Edvin Anger.

Il vincitore della sprint dei Giochi Olimpici Giovanili del 2020, dopo una stagione, la scorsa, dove aveva dimostrato competitività in ogni tipologia di gara, ha raggiunto finalmente il primo podio individuale.

Dietro Anger, l'azzurro Federico Pellegrino che ritornare sul podio, il primo stagionale dello sci di fondo azzurro, nella magica Davos, dove ha vinto ben 4 volte (2014, 2015, 2020, 2022).

Oggi, giovedì 4 gennaio, appuntamento con la 20Km in classico.