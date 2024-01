Caffè Letterario di Bra: aspettando l’Epifania con “I racconti dei re magi”

Che siate stati buoni o no, il 6 gennaio la Befana passerà a riempire le vostre calze! In origine la figura della nonnina a cavallo della scopa rappresentava l’anno appena trascorso. Un anno ormai vecchio proprio come la famosa vecchietta.



Non tutti conoscono però la leggenda che portò la Befana ad incontrare i Re Magi. Si narra che in una fredda notte d’inverno Baldassare, Gasparre e Melchiorre, nel lungo viaggio per arrivare a Betlemme da Gesù Bambino, non riuscendo a trovare la strada, chiesero informazioni ad una vecchietta che indicò loro il cammino. I Re Magi invitarono la donna ad unirsi a loro. Nonostante le insistenze la vecchia signora rifiutò.



Una volta che i Re Magi se ne furono andati, ella si pentì di non averli seguiti. Ecco che preparò un sacco pieno di dolci e si mise a cercarli, ma senza successo. Fu allora che iniziò a bussare ad ogni porta, regalando ad ogni bambino che incontrava dei dolcetti, nella speranza che uno di loro fosse proprio Gesù Bambino. E da quel giorno, fa ogni anno il giro del mondo, di casa in casa, facendo doni ai bimbi per farsi perdonare.



Alla Befana sono dedicati diversi libri interessanti. Il Caffè Letterario di Bra suggerisce “I racconti dei re magi” di Anna Lavatelli (autrice) e Adriana Pedron Pulvirenti (illustratrice), pubblicato da Interlinea, collana Le rane piccole. È l’occasione per riguardare con affetto il presepe ancora per qualche giorno e godersi gli ultimi giorni di festa insieme.



La trama racconta la notte della Natività, i fantastici Re Magi arrivano dove è nato Gesù Bambino, nella greppia di Betlemme. Portano i classici doni della tradizione, quindi oro, incenso e mirra, ma anche vecchine con la scopa magica dal carattere bizzoso e la magia di alberi che abbracciano le stelle.



Un libro tascabile davvero simpatico, adatto alla calza della Befana. Vi piacerà. Buona lettura e buona festa dell’Epifania.