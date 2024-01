Bra: modifiche temporanee alla viabilità

A partire dalla mattina di lunedì 8 gennaio 2024 alcune vie di Bra saranno interessate da lavori. Per consentire gli interventi, si rendono necessarie alcune modifiche alla viabilità e l’introduzione di divieti.

In piazzale Croce Rossa Italiana si prevede fino alla fine dei lavori il divieto di sosta con rimozione coatta e divieto di transito.

In via San Giovanni Battista e in via Serra, nel tratto compreso tra via San Giovanni Battista e piazza Caduti per la Libertà, nei giorni di lunedì 8 e martedì 9 gennaio viene istituito il divieto di transito per consentire i lavori di montaggio del ponteggio: in caso di necessità ed urgenza e con le dovute cautele, i residenti potranno circolare in doppio senso di marcia, nel tratto sopraindicato, solo per raggiungere luoghi privati di sosta. Fino al termine dei lavori, sempre nel tratto compreso tra via San Giovanni Battista (dal civico n. 3 al n. 7) e piazza Caduti per la Libertà, è istituito altresì il divieto di sosta con rimozione coatta e senso unico di marcia, con direzione verso piazza Caduti.