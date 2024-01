Pozzolo e la pistola, la risposta di Giorgia Meloni in conferenza stampa - Video

(Adnkronos) - "La questione è che chiunque detenga un'arma ha il dovere legale e morale di custodire con responsabilità e serietà l'arma". La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, apre così la risposta - nella conferenza stampa di oggi - alla domanda sul caso che coinvolge il deputato di Fratelli d'Italia Emanuele Pozzolo. Dalla pistola del parlamentare, a Capodanno, è partito un colpo che ha ferito una persona. "Per questo c'è un problema con quello che è accaduto che racconta - non conosco la vicenda, solo quello che ho letto - che qualcuno non è stato responsabile: chi ha quel porto d'armi e chi detiene quell'arma. Non è un bene per un italiano, figuriamoci per un parlamentare di FdI", dice Meloni.

(immagini da raiplay.it)