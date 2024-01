Boom dell'influenza: al Pronto Soccorso dell'ospedale di Verduno accessi aumentati del 17%

"I dati di accesso al Pronto Soccorso dell'Ospedale Ferrero di Verduno vedono nelle ultime 2 settimane un aumento della media accessi giornalieri di circa il 17% rispetto al dato annuo, in media 175 accessi giornalieri, contro una media giornaliera sull'anno di 150 accessi. Su questo aumento hanno impattato le forme influenzali con sintomatologia respiratoria, le gastroenteriti virali e le polmoniti batteriche". Questo il bilancio del primario Massimo Perotto.

Ci sono però delle differenze: "Mentre l'aumento degli accessi per forme influenzali e gastroenteriti virali non si discosta in modo particolare da quanto avvenuto nel pari periodo del 2022, gli accessi per polmoniti batteriche sono aumentati in modo maggiore rispetto a quanto avvenuto lo scorso anno".

Il contesto è determinato da forme influenzali con sintomi più marcati, come spiega ancora Perotto: "La sintomatologia è più invalidante e crea maggiori problemi soprattutto a carico delle persone anziane, fragili o con comorbilità. Ne è conseguenza che, mentre normalmente viene ricoverato nei reparti in media l'11% di coloro che si presentano al Pronto Soccorso, in questo periodo questa percentuale è salita al 13%".

Secondo i dati forniti rimane, però, sempre alta la percentuale di pazienti senza caratteristica di emergenza-urgenza: il 77% degli accessi in questo periodo è costituito da codici bianchi o verdi che potrebbero trovare soluzione al di fuori delle strutture di Pronto Soccorso.