Bra, i cartelli municipali rammentano di raccogliere le deiezioni dei propri cani

Certo sarebbe bello che i padroni dei cani capissero da soli che è necessario, da parte loro, un maggior senso civico (per fortuna qualcuno c’è), ma non è proprio così, visto che i maleodoranti “ricordini” degli amici a quattro zampe proliferano. Si moltiplicano.

A tutti questi padroni, campioni di educazione civica, sarebbe bene ricordare una norma elementare che è sempre utile per la vita civile in qualsiasi società: «La libertà di ciascuno finisce dove inizia quella degli altri» . Quindi, guanti e sacchetti della spazzatura ed il gioco è fatto!

Se non si agisce in questa direzione, le deiezioni canine lasciate per strada continueranno ad essere un problema: oltre a generare mancato decoro della città, provocano numerosi disagi ai cittadini e possono comportare gravi rischi per la salute e l’igiene, specialmente dei più piccoli.