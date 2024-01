Domani a Pagno la premiazione della “Gara presepi” in mostra sotto l’ala municipale

Saranno premiati domani, sabato 6 gennaio, a Pagno i partecipanti alla quarta edizione della “Gara dei presepi”; dopo la messa dell’Epifania che si terrà alle 11 nella chiesa parrocchiale del paese della valle Bronda.

La mostra è nata nel segno della tradizione natalizia e in memoria del compianto parroco don Giuseppe Aimar.

Il concorso, organizzato dal Comune in collaborazione con l’associazione “Ala Veja”, istituisce un premio che vuole essere un riconoscimento alla creatività e allo spirito natalizio, attraverso la realizzazione di presepi artigianali.

Sono 25 i presepi in mostra sotto l’ala mercatale nel centro del paese.

Il più lontano arriva da Bruino in provincia di Torino, quello più originale è stato allestito in un nido di calabroni ed è intitolato “Presepe nell’arnia”.

Degno di nota, tra gli allestimenti più particolari, ha suscitato curiosità la Natività chiamata “Mani in pasta” interamente realizzata con prodotti da forno.

Hanno partecipato alla realizzazione dei manufatti persone singole, gruppi, scuole e associazioni.

Le categorie sono state suddivise in: giovani (fino a 14 anni), adulti, Scuola dell’infanzia e Scuola primaria.

Tutti i bambini che hanno partecipato per conto proprio riceveranno un premio con materiale scolastico, mentre alle scuole a alla categoria dei ragazzi sarà consegnato un gioco di società e alla categoria degli adulti un contenitore in vetro contenente dei cioccolatini.

A tutti coloro che hanno portato i loro presepi per la mostra sarà conferito un attestato di partecipazione.

La valutazione dei presepi è stata eseguita da una commissione giudicatrice formata da persone di varie fasce d'età.

I presepi, realizzati con tecnica e materiali misti in maniera artigianale, presentano, come richiesto dal concorso, una dimensione non superiore ai 100 x 120 centimetri.

Ad ogni presepe, durante la consegna, era stato assegnato un numero identificativo per semplificare le valutazioni della giuria e mantenere nell’anonimato chi lo ha realizzato.

Il nome degli autori sarà rivelato dopo il voto della giuria.