Il Motoclub CCMotorday di Alba dona 10 dispositivi "Respiro" alla pediatria dell'ospedale di Verduno

Iniziativa benefica del Motoclub CCMotorday di Alba che ha consegnato, lo scorso 4 gennaio, 10 dispositivi medici pediatrici “Respiro” al reparto pediatrico dell’Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno. L'evento si è svolto in un clima di grande condivisione. Alla fine delle foto di rito due membri della delegazione, Maria Rosa Molinari e Luca Scagliotti, accompagnati dal personale infermieristico, hanno portato personalmente un sacchetto di dolci ai pazienti ricoverati nel Reparto.

Il Motoclub CCMotorday di Alba nasce nel maggio del 2006 con l'idea di organizzare un motoraduno “in divisa” a livello nazionale da parte di un comitato spontaneo di appartenenti all’Arma dei Carabinieri e no. La Sezione di Alba attualmente è l’unica sezione presente in Piemonte, ed è composta da circa 80 iscritti. Tra i suoi obiettivi, oltre quello di richiamare coloro che hanno la passione per il motociclismo, valorizzare il territorio e dedicarsi anche alla beneficenza.