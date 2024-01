Lotteria Italia: Cuneo terza provincia in Piemonte con oltre 30mila tagliandi venduti

Un totale di 32.120 tagliandi, in crescita del 9,5% rispetto alla passata edizione. Sono i biglietti della "Lotteria Italia" acquistati in Granda, provincia che si conferma la terza in Piemonte, dopo Torino e Alessandria, nella corsa ad aggiudicarsi il primo premio da 5 milioni di euro previsto dal concorso con estrazione il giorno dell’Epifania.

A dirlo è l’agenzia Agipronews, secondo la quale in Piemonte sono stati venduti 431.450 tagliandi, in aumento dell’11,7% rispetto alla passata edizione, quando ne furono acquistati 386.220.

Torino, si diceva, fa la parte del leone con 247.700 (+12,7%), seguita da Alessandria (59.000 tagliandi, +14,8%) e da Cuneo. Poi Asti (24.720, +15,8%), Biella (8.180. +13,9%) e Vercelli, che con 21.700 mostra l’impennata più significativa rispetto allo scorso anno (+40,7%). Uniche due eccezioni Novara (28.380, -10,6%) e Verbania (9.650, -4,5%).

A livello nazionale sono oltre 6,7 milioni i biglietti venduti, un dato in crescita dell’11% rispetto allo scorso anno, quando furono staccati circa 6 milioni di tagliandi.

Secondo l’Agenzia delle Dogane e Monopoli, che regola il gioco, la probabilità di vincita del premio massimo è 1/11.000.000, in quanto sono stati stampati 10.000.000 di biglietti cartacei e generati 1.000.000 di biglietti digitali. Tale probabilità aumenterà qualora il numero di biglietti venduti risulti inferiore a quello del totale tra biglietti stampati e generati.